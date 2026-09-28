Slot machine

Tra i 9 operatori offshore analizzati, il catalogo slot varia da 2.500 titoli (Slimking) a 11.000 (Lanista), con una media di circa 7.100 titoli per sito. Il divario rispetto al circuito regolamentato è strutturale: provider come Nolimit City, Hacksaw Gaming e Big Time Gaming non figurano nel catalogo certificato ADM, ma sono presenti in quasi tutti i siti qui recensiti. Chi cerca i migliori casino non AAMS trova in Lanista il catalogo più ampio — 120 provider, meccaniche Megaways, buy bonus e jackpot progressivi in un unico account. Zoccer e Casea seguono con 9.000 slot ciascuno, mentre Slotrave raggiunge 8.700 titoli da 130 provider, con demo disponibile senza registrazione.

Pragmatic Play e NetEnt compaiono in tutti e 9 gli operatori. Hacksaw Gaming è presente in 6 su 9. I casinò non AAMS offrono titoli con RTP dichiarato fino al 96,5% e meccaniche buy bonus — funzione non disponibile nel catalogo ADM — che consentono l'accesso diretto al bonus round senza attendere l'attivazione casuale. Anche su altri casino non AAMS del dataset la meccanica buy bonus risulta attiva su almeno l'80% dei titoli compatibili.

Live casino

Il live casino è l'area in cui i siti non AAMS mostrano la maggiore concentrazione di tavoli: Lanista dichiara 700 live dealer games, BetRepublic 300, Zoccer e LuckNation 150 ciascuno. Evolution Gaming alimenta il live di Slimking, Casea, Winnita e Pribet; Pragmatic Play Live è attivo su Zoccer, BetRepublic e Slotrave. Pribet aggiunge Ezugi, TvBet e BetGames, ampliando il palinsesto con format non presenti nel circuito ADM. I game show — Crazy Time, Monopoly Live — sono accessibili su tutti i siti che integrano Evolution. Nel confronto tra siti non AAMS, il numero di tavoli live varia in un intervallo 150–700, con Lanista come outlier superiore.

Giochi da tavolo

Roulette europea, blackjack e baccarat sono disponibili in modalità demo su Slotrave e Zoccer, senza necessità di deposito. Tra gli operatori analizzati, la modalità demo è segnalata anche da Slimking come funzione accessibile senza registrazione — dato utile per chi vuole testare le varianti prima di depositare.

Crash game

Lanista include Spribe nel proprio catalogo di 120 provider, rendendo Aviator accessibile direttamente. La meccanica è semplice: un moltiplicatore cresce in tempo reale e il giocatore incassa prima che l'aereo "scappi". Casea dichiara crash games tra le categorie disponibili. Chi valuta i migliori casinò non AAMS per questa categoria troverà Lanista e Casea come riferimenti principali nel dataset.